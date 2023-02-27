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У Польщі планують передати Україні решту танків Leopard 2 упродовж кількох тижнів

27 лютого 2023, 16:25
У Польщі планують передати Україні решту танків Leopard 2 упродовж кількох тижнів
Фото: dw.com
Україна отримає окрім Leopard 2, ще 60 танків Т-72 і PT-91.

Польща планує передати Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy за кілька тижнів.

Про це заявив міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в коментарі PAP.

Танки передадуть після завершення навчання у Польщі українських танкових екіпажів. Він додав, що найближчим часом в Україну також надійдуть танки ПТ-91 та Т-72.

"Польща передасть Україні більше танків Leopard 2A4, щойно буде завершено підготовку українських екіпажів. Скоро. Це перспектива кількох тижнів", – сказав Дворчик. 

На питання, коли до України прибудуть заявлені прем'єр-міністром танки ПТ-91 Twardy, він повідомив, що їхнє передавання разом із Т-72 також питання кількох тижнів, "якщо не раніше".

"Вони практично перебувають у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні", - додав Дворчик.

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