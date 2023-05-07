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ПОЛІТИКА

У Польщі почались найбільші військові навчання – ЗМІ

07 травня 2023, 14:03
У Польщі почались найбільші військові навчання – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Це найбільші та найважливіші навчання Війська Польського, які відбуваються цього року.

На полігоні у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі розпочалися військові навчання "Анаконда 23". Ці маневри проводяться раз на три роки, вони є найбільшими навчаннями Війська Польського. Крім дванадцяти тисяч польських солдатів, у них беруть участь також союзні війська та представники служб Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Про це повідомляє  "Польське радіо".

Цьогорічні навчання поділені на чотири частини, які поєднують:

- студійні;

- військові;

- комп’ютерні;

- експериментальні тренування.

До них також залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США.

До того ж цього року у навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

В Anakonda-23 будуть брати участь зокрема:

- винищувачі F-16;

- вертольоти Sokół;

- зенітно-ракетні комплекси Grom;

- самохідні міномети Rak;

- гаубиці Krab;

- а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.

Раніше повідомлялось, що у Польщі до кінця року відкриють центр HIMARS.

Польшанавчання

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