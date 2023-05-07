У Польщі почались найбільші військові навчання – ЗМІ
На полігоні у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі розпочалися військові навчання "Анаконда 23". Ці маневри проводяться раз на три роки, вони є найбільшими навчаннями Війська Польського. Крім дванадцяти тисяч польських солдатів, у них беруть участь також союзні війська та представники служб Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Цьогорічні навчання поділені на чотири частини, які поєднують:
- студійні;
- військові;
- комп’ютерні;
- експериментальні тренування.
До них також залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США.
До того ж цього року у навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.
В Anakonda-23 будуть брати участь зокрема:
- винищувачі F-16;
- вертольоти Sokół;
- зенітно-ракетні комплекси Grom;
- самохідні міномети Rak;
- гаубиці Krab;
- а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.
Раніше повідомлялось, що у Польщі до кінця року відкриють центр HIMARS.