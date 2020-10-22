У Польщі податки платять понад пів мільйона українців
Про це повідомила голова ZUS Гертруда Усцінська, передає "Укрінформ" з посиланням на Bankier.pl.
За словами Усцінської, кількість платників податків серед іноземців у Польщі порівняно із серпнем зросла на 31 тис., що є унікальним показником в історії цієї установи.
Як повідомила голова ZUS, кількість зареєстрованих платників податків серед іноземців станом на сьогодні є на 19 тис. більшою, ніж до коронакризи в лютому цього року. Вона зазначила, що від початку локдауну в березні кількість іноземців в ZUS знизилася на 10%, але після відкриття польського кордону для іноземних працівників їх кількість почала знову зростати.
"Аналізуючи найновішу інформацію, ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. У вересні ми перевищили показник з лютого, значно надолужили прогаяне, а це позитивна інформація для ZUS і ринку праці", - повідомила Усцінська.
За її словами, за найновішими даними, серед зареєстрованих у ZUS Польщі найбільше українців (507 тис.), білорусів (46,2 тис.), та грузинів (11,1 тис.).
Як інформувало агентство, за оцінками Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в РП перебувало понад 1,3 млн українців.
Нагадаємо, що у 2021 році кількість великих платників податків скоротиться на 20%
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