У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master

Інцидент стався під час тренування перед виступами на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

Сьогодні, 12 липня, близько 13:00 в аеропорту Гдиня-Косаково розбився навчально-бойовий літак М-346 Master з четвертого навчального авіаційного полку. Він вдарився об злітну смугу і загорівся.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомив прессекретар головного командування збройних сил Польщі підполковник Марек Павляк, інцидент стався під час тренування перед виступами. На борту судна перебував пілот 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні. Він готувався до шоу, яке має відбутися 13 липня в аеропорту на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

"Після завершення рятувальної операції справу буде передано до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Додам тільки, що пілот був дуже досвідчений", – зазначив Павляк.