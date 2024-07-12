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У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master

12 липня 2024, 17:31
У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master
фото з відкритих джерел
Інцидент стався під час тренування перед виступами на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

Сьогодні, 12 липня, близько 13:00 в аеропорту Гдиня-Косаково розбився навчально-бойовий літак М-346 Master з четвертого навчального авіаційного полку. Він вдарився об злітну смугу і загорівся.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомив прессекретар головного командування збройних сил Польщі підполковник Марек Павляк, інцидент стався під час тренування перед виступами. На борту судна перебував пілот 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні. Він готувався до шоу, яке має відбутися 13 липня в аеропорту на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

"Після завершення рятувальної операції справу буде передано до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Додам тільки, що пілот був дуже досвідчений", – зазначив Павляк.
 
Нагадаємо, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. За попередньою інформацією, "Суперджет" упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. 
Польщаавіакатастрофавійна в Україніросія окупанти

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