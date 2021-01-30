У Польщі третій вечір поспіль протестували проти заборони абортів
У Варшаві кількасот людей зібралися у центрі міста близько 8 години вечора, повідомляє "Європейська правда". За задумом організаторів, колона мала рушити до площі Варшавського повстання, але згодом їхньому руху завадив кордон поліції, також поліція заблокувала автобус з аудіосистемою.
Фото: Michał Dukaczewski / RMF FM
Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів.
Фото: Leszek Szymański / PAP
Врешті частина людей вирушила колоною до домівки лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, куди на той час вже стягнули значні сили поліції.
Фото: Leszek Szymański / PAP
Акції пройшли також у Вроцлаві, Гданську та Лодзі, де теж зібралися по кілька сотень людей, та менші - у деяких інших містах.
Нагадаємо, що у вечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей