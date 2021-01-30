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У Польщі третій вечір поспіль протестували проти заборони абортів

Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів
У Польщі третій вечір поспіль зібралися протести проти рішення Конституційного суду, яке вже набуло чинності та посилило заборону на переривання вагітності до майже повної.
У Польщі третій вечір поспіль протестували проти заборони абортів Фото: Baltnews

У Варшаві кількасот людей зібралися у центрі міста близько 8 години вечора, повідомляє "Європейська правда". За задумом організаторів, колона мала рушити до площі Варшавського повстання, але згодом їхньому руху завадив кордон поліції, також поліція заблокувала автобус з аудіосистемою.

Фото: Michał Dukaczewski / RMF FM

Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів. 

Фото: Leszek Szymański / PAP

Врешті частина людей вирушила колоною до домівки лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, куди на той час вже стягнули значні сили поліції.

Фото: Leszek Szymański / PAP

Акції пройшли також у Вроцлаві, Гданську та Лодзі, де теж зібралися по кілька сотень людей, та менші - у деяких інших містах. 

Нагадаємо, що у вечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності.

 

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30 01 2021 13:49
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