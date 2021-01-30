У Польщі третій вечір поспіль протестували проти заборони абортів

Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів

У Польщі третій вечір поспіль зібралися протести проти рішення Конституційного суду, яке вже набуло чинності та посилило заборону на переривання вагітності до майже повної.

У Варшаві кількасот людей зібралися у центрі міста близько 8 години вечора, повідомляє "Європейська правда". За задумом організаторів, колона мала рушити до площі Варшавського повстання, але згодом їхньому руху завадив кордон поліції, також поліція заблокувала автобус з аудіосистемою.

Фото: Michał Dukaczewski / RMF FM

Під час дрібних сутичок поліція застосувала сльозогінний газ проти Марти Лемпарт, однієї з лідерок протестів.