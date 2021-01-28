У Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів

Рішення суд оголосив ще 22 жовтня, але тривалий час воно залишалося неопублікованим, повідомляє "Європейська правда".

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, по всій країні почали збиратися спонтанні акції протесту.

Фото: Європейська правда

Зокрема, люди почали збиратися перед будівлею Конституційного суду у Варшаві, звідки потім рушили ходою вулицями міста.

Фото: Twitter Kamila Gasiuk-Pihowicz

Численні групи людей зібралися також у Щецині, Катовіце, Кракові та деяких інших містах.

Організаторки жіночих протестів проти заборони абортів, які були масовими й регулярними перший час після рішення КС, оголосили, що планують нові великі акції.

КС своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.