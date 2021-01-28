Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів

Увечері 27 січня скандальне рішення Конституційного суду Польщі, яке посилює заборону абортів в країні до майже повної, було опубліковане та набуло чинності.
У Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів Фото: з вільних джерел

Рішення суд оголосив ще  22 жовтня, але тривалий час воно залишалося неопублікованим, повідомляє "Європейська правда".  

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, по всій країні почали збиратися спонтанні акції протесту. 

Фото: Європейська правда

Зокрема, люди почали збиратися перед будівлею Конституційного суду у Варшаві, звідки потім рушили ходою вулицями міста.

Фото: Twitter Kamila Gasiuk-Pihowicz

Численні групи людей зібралися також у Щецині, Катовіце, Кракові та деяких інших містах.

Організаторки жіночих протестів проти заборони абортів, які були масовими й регулярними перший час після рішення КС, оголосили, що планують нові великі акції.

 КС своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після масових протестів президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Читайте також: У Варшаві найбільший протест проти обмеження абортів, вийшли 100 тисяч людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2021 10:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.