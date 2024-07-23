Польща застерігає Європу готуватися до "змін" у відносинах зі США

Причому незалежно від того, хто очолить Білий дім.

Міністр закордонних справ Польщі попередив європейських союзників, що вони повинні підготуватися до змін у трансатлантичних відносинах і почати витрачати більше на оборону — незалежно від того, кого буде обрано президентом США в листопаді.

У коментарях, опублікованих для Politico, Радослав Сікорський сказав, що він вірить, що Сполучені Штати залишаться стратегічним партнером для Європейського Союзу незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США.

Але у європейських країн немає іншого вибору, окрім як взяти на себе більшу відповідальність за свою колективну оборону, враховуючи, що Вашингтон продовжуватиме "уважно стежити за Азією".

"Це наша робота — пояснити нашим американським партнерам, що поки ми відчуваємо загрозу з боку hосії, ми не зможемо повною мірою бути задіяні там", — сказав він, маючи на увазі Азію, де європейські країни мають набагато менше сил, ніж США.

Коментарі Сікорського, які були зроблені після того, як президент США Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, підкреслюють зростаюче занепокоєння серед європейських союзників Вашингтона тим, що США можуть значно зменшити свої інвестиції в НАТО, особливо якщо колишній президент Дональд Трамп і його напарник-ізоляціоніст, Джей Ді Венс, будуть обрані до Білого дому.

У той час як Європа дедалі більше нервує з приводу можливого повернення Трампа, дипломати з кількох країн ЄС стверджують, що поворот до Азії є глибшою тенденцією у зовнішній політиці США і триває як за президентів-демократів, так і за президентів-республіканців.

На додаток до його коментарів для Politico, офіс Сікорського підготував п’ятисторінковий документ, в якому аналізуються трансатлантичні відносини, який він представив іншим міністрам закордонних справ ЄС під час зустрічі в Брюсселі в понеділок.

Детальний документ закликає лідерів ЄС і національних лідерів швидко адаптувати свою поведінку до майбутніх змін, а також працювати колективно, щоб розвіяти негативне сприйняття трансатлантичних відносин, яке закріпилося, особливо у республіканців.

Серед інших питань лідерам і офіційним особам ЄС необхідно розглянути уявлення — правильні чи помилкові — про те, що Америку використовують її торгові партнери, включаючи Європейський Союз. Хоча ЄС залишається головним світовим торговим партнером Сполучених Штатів, зростаючий дефіцит США в торгівлі товарами з Європою сприяє цьому наративу.

Еліти по обидва боки Атлантики повинні "навчитися говорити" з громадськістю про те, чому відносини між ЄС і США є взаємовигідними як в економічному, так і в стратегічному плані, зазначає видання.

Ще один фокус – російська дезінформація та пропаганда, що посилюються напередодні президентських виборів у листопаді та спрямовані на підрив підтримки США війни в Україні.

"Якщо москва зможе заохочувати ізоляціоністські тенденції серед американців, переконати їх, що Сполучені Штати не мають реальних інтересів, за які варто боротися в Європі, і спонукати їх протистояти військовій допомозі Україні, – попереджає видання, – тоді кремль може виграти не лише війну в Україні, але й гібридну на всьому Заході".

Вказуючи на відмінності у сприйнятті росії між молодшими та старшими американцями, Сікорський також закликає політиків спрямовувати свої аргументи на молодшу аудиторію, яка не знайома з Радянським Союзом.

Нарешті, у Польщі закликали інституції ЄС та їхніх ретрансляторів у Сполучених Штатах посилити "стратегічну комунікацію", націлену на політиків у Вашингтоні, і закріпити ідею, що США виграють від союзу з європейськими країнами.

Дональд Трамп роками дуже критично ставився до НАТО, і побоювання союзників посилилися після того, як колишній президент заявив, що "заохочуватиме" росію "робити все, що вона захоче" з країнами НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання перед альянсом.