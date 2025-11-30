Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до путіна

4 грудня, мав відбутися офіційний візит президента Польщі до Будапешта.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення відмовитися від запланованих двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це відбулося після того, як угорський урядовий очільник здійснив візит до російського диктатора путіна.

Про рішення повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

"Президент Навроцький вирішив звузити програму свого візиту до Угорщини лише участю в саміті президентів Вишеградської групи в Естергомі", – зазначив Пшидач.

Президент Навроцький вирушить до Угорщини 3 грудня для участі у зустрічі лідерів Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина), де планується обговорити питання регіональної безпеки та подальшої співпраці.

Наступного дня, 4 грудня, мав відбутися офіційний візит до Будапешта та низка двосторонніх зустрічей, включно з переговорами з Віктором Орбаном, але ця частина програми була скасована