У Польщі у 2020 році з'являться ще чотири міста
Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає "Громадське".
Зазначається, що статус міста набуде населений пункт Червінськ у Мазовецькому воєводстві на сході країни. Крім того, два міста, Лютутув і Пйонтек, з’являться в Лодзькому воєводстві у центрі країни. Крім того, статус міста отримає Клімонтув у південному Свентокшиському воєводстві.
Ці чотири населені пункти колись уже мали статус міста, але втратили його рішенням влади Російської імперії (до якої належали) за допомогу учасникам повстання 1863-1864 років.
Таким чином, кількість міст у Польщі з 1 січня 2020 зросте до 944.
Нагадаємо, що Польща може залишити Європейський союз через плани правлячих націоналістів провести судову реформу, яка дозволить звільняти суддів, якщо вони будуть сумніватися в законності реформ Кабміну.
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