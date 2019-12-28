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У Польщі у 2020 році з'являться ще чотири міста

Таким чином, кількість міст у Польщі з 1 січня 2020 зросте до 944
У Польщі з 1 січня 2020 року 4 населених пункти повернуть собі міський статус, яким вони володіли ще в XIX сторіччі.
У Польщі у 2020 році з Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає "Громадське".

Зазначається, що статус міста набуде населений пункт Червінськ у Мазовецькому воєводстві на сході країни. Крім того, два міста, Лютутув і Пйонтек, з’являться в Лодзькому воєводстві у центрі країни. Крім того, статус міста отримає Клімонтув у південному Свентокшиському воєводстві.

Ці чотири населені пункти колись уже мали статус міста, але втратили його рішенням влади Російської імперії (до якої належали) за допомогу учасникам повстання 1863-1864 років.

Таким чином, кількість міст у Польщі з 1 січня 2020 зросте до 944.

Нагадаємо, що Польща може залишити Європейський союз через плани правлячих націоналістів провести судову реформу, яка дозволить звільняти суддів, якщо вони будуть сумніватися в законності реформ Кабміну.

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28 12 2019 16:00
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