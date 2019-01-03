У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями: водій загинув
Заступник Директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в коментарі Громадському повідомив, що загинув водій автобуса, громадянин України. Постраждалих госпіталізували до лікарні в місцевості Поддембіце.
"У зв’язку з ДТП до Польщі виїхав додатковий автобус перевізника. За інформацією консула, в лікарні залишається 1 громадянин з легкими ушкодженнями. Планується, що сьогодні його випишуть", – додав він.
Водночас, польський телеканал tvn24, з посиланням на поліцію, повідомив, що ДТП трапилось через відірване колесо вантажівки, що рухалась на зустріч, яке влучило в кабіну автобуса, і він перекинувся в рів.
Раніше у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.
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