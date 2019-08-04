У Польщі вчителі влаштували безстроковий страйк: у тисячах шкіл не буде уроків
Перемовини представників профспілок з урядом, які тривали весь минулий тиждень, виявилися безрезультатними. Уряд пропонував поступове збільшення зарплат для вчителів при відповідному збільшенні навантаження, однак на такі умови пристала лише одна з профспілок, повідомляє RMF24.
Дві інші великі організації - Спілка польських вчителів та Форум профспілок - зранку 8 квітня вийшли на безстроковий страйк. Якщо страйк затягнеться, шкільні екзамени у школах будуть під загрозою.
Нині заробітна плата вчителів складає близько 929 євро. Вона нижче середньої по країні. Профспілки вимагали підвищення зарплат на 30%.
Перед виборами уряд анонсував соціальні програми, які однак не стосуються вчителів, бо ті не входять до електорату "Права і справедливості". Програми, які обійдуться бюджету у понад 9 млрд євро, орієнтовані здебільшого на багатодітні родини і людей старшого віку.
Раніше в Польщі прикордонники страйкували через відсутність прогресу в переговорах щодо підвищення заробітної плати та змін пенсійної системи. У межах "тихого страйку" вони виконують свою роботу, однак роблять це дуже скрупульозно, ретельно і повільно, внаслідок чого на кордоні можливі черги.
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