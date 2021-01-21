У Польщі від коронавірусу провакцинували вже пів мільйона осіб
Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це оголосив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворжик.
За його словами, зареєструвалися на щеплення близько 700 000 осіб.
У Польщі з 15 січня триває реєстрація для осіб віком від 80 років та з 25 січня має початися реєстрація людей з вікової групи 70+.
Групи, які найпершими отримали вакцини від коронавірусу, вже почали отримувати свою другу дозу.
Першими у Польщі вакцинують медиків, персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек тощо, а також працівників медуніверситетів та їхніх студентів. Наступні у черзі - люди поважного віку, поліція та вчителі.
Нагадаємо, що в Україні COVID-вакцинацію почнуть у другій половині лютого
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