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У Польщі від коронавірусу провакцинували вже пів мільйона осіб

Вакцинація у Польщі є добровільною та безкоштовною.
У Польщі вакцину від коронавірусу отримали вже близько 530 000 осіб.
У Польщі від коронавірусу провакцинували вже пів мільйона осіб Фото: вакцина (freepik)

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це оголосив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворжик.

За його словами, зареєструвалися на щеплення близько 700 000 осіб.

У Польщі з 15 січня триває реєстрація для осіб віком від 80 років та з 25 січня має початися реєстрація людей з вікової групи 70+.

Групи, які найпершими отримали вакцини від коронавірусу, вже почали отримувати свою другу дозу.

Першими у Польщі вакцинують медиків, персонал та мешканців будинків для літніх людей, персонал муніципальних центрів соціального забезпечення, працівників аптек тощо, а також працівників медуніверситетів та їхніх студентів. Наступні у черзі - люди поважного віку, поліція та вчителі.

Нагадаємо, що в Україні COVID-вакцинацію почнуть у другій половині лютого

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21 01 2021 10:36
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