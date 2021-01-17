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В Україні COVID-вакцинацію почнуть у другій половині лютого - Радуцький

Він також висловив сподівання, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни
Вакцинація населення в Україні розпочнеться у другій половині лютого. Очікується поставка 910 тис. доз вакцини.
В Україні COVID-вакцинацію почнуть у другій половині лютого - Радуцький Фото: вакцина (freepik)

Про це, передає "Укрінформ", повідомив у Фейсбуці голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький за підсумками онлайн-зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, яку ініціювала депутатська фракція у ВРУ "Слуга народу".

"Міністр запевнив, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого. За його словами, ми очікуємо на поставку 910 тисяч доз вакцини. Якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україну згідно контракту завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX", - розповів Радуцький.

Він також висловив сподівання, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни. "У більшості країн Європи вакцинувалось менше 1% громадян. Розпочавши щеплення на початку лютого, ми маємо шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації", - додав голова комітету.

За його словами, від 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину.

"Міністерство поки що не проводило аналіз ефективності більш жорстких карантинних обмежень, які почали діяти з 8 січня. Міністр пообіцяв публічно відзвітувати про результати після 24 січня. На мій погляд, це важливо. Але наполягати на продовжені обмежень МОЗ не планує. З 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину", - сказав Радуцький.

Парламентарій також запевнив, що система доплат для медпрацівників триватиме.

"У першому кварталі 2021 року продовжить діяти система доплат, запроваджена минулого року. А з 1 квітня до тарифу медичних послуг планується включити певний цільовий відсоток на оплату медикам. Відрахування медикам з кожної наданої послуги - ініціатива Комітету з питань здоров’я нації, і ми позитивно оцінюємо той факт, що МОЗ дослухався до наших пропозицій", - відзначив Радуцький.

Нагдаємо, що вакцину проти COVID-19 для України буде закуповувати міжнародна організація

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17 01 2021 11:52
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