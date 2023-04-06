У Польщі відкрили логістичний хаб для ремонту військової техніки

Створення бази є елементом стримування.

У польському Повідзі відкрили комплекс тривалого зберігання та ремонту техніки, LTESM-C.

Як зазначають на сайті Міноборони, це найбільший інфраструктурний проєкт за останні 30 років, він фінансується НАТО та США.

Це фактично хаб, де зберігатимуться кілька тисяч одиниць військової техніки та обладнання, зокрема танки, бойові машини піхоти, артилерія, засоби технічного забезпечення та самохідні мости.

Мета заснування такого комплексу полягає в тому, щоб "зробити оперативну сумісність між збройними силами США та польськими збройними силами якомога вищою", – зазначив глава Міноборони Маріуш Блащак. І додав, що створення бази є елементом стримування та проявом солідарності всередині НАТО.

"Можливість розміщення військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції американських сил, що посилить безпеку Польщі та всього східного флангу НАТО. Отже, лише за кілька днів сили США зможуть підтримати польські сили", — підсумував він.

Нагадаємо, президент Польщі анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29.