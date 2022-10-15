ПОЛІТИКА НОВИНИПольська компанія з експлуатації нафтопроводів "Дружба" PERN Przyjaźń заявила, що після ремонту пошкодженої ділянки відновлено прокачування нафти трубопроводом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі відновлено прокачування сирої нафти нафтопроводом "Дружба"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
"У суботу технічні служби PERN повністю поновили працездатність пошкодженого трубопроводу, який використовувався для доставки сирої нафти німецьким клієнтам", - заявили в PERN.
За інформацією компанії, фахівці з'ясовують, що могло спричинити витік.
Нагадаємо, що у Польщі пізно ввечері 11 жовтня зафіксовано розгерметизацію на одній з ниток нафтопроводу "Дружба", яка транспортує нафту до Німеччини, - приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Тиск на пошкодженій нитці було відключено.
Інші елементи інфраструктури нафтопроводу "Дружба", у тому числі поморська ділянка, за даними компанії-оператора PERN, працюють у стандартному режимі.
Нафтопровід "Дружба" побудований для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи.
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