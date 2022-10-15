У Польщі відновлено прокачування сирої нафти нафтопроводом "Дружба"

Польська компанія з експлуатації нафтопроводів "Дружба" PERN Przyjaźń заявила, що після ремонту пошкодженої ділянки відновлено прокачування нафти трубопроводом.

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Про це повідомляє Reuters. "У суботу технічні служби PERN повністю поновили працездатність пошкодженого трубопроводу, який використовувався для доставки сирої нафти німецьким клієнтам", - заявили в PERN. За інформацією компанії, фахівці з'ясовують, що могло спричинити витік. Нагадаємо, що у Польщі пізно ввечері 11 жовтня зафіксовано розгерметизацію на одній з ниток нафтопроводу "Дружба" , яка транспортує нафту до Німеччини, - приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Тиск на пошкодженій нитці було відключено. Інші елементи інфраструктури нафтопроводу "Дружба", у тому числі поморська ділянка, за даними компанії-оператора PERN, працюють у стандартному режимі. Нафтопровід "Дружба" побудований для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи.

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