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ПОЛІТИКА

У Польщі втекли з-під варти російські шпигуни

17 червня 2024, 19:31
У Польщі втекли з-під варти російські шпигуни
Фото: з вільних джерел
За антипольську пропаганду, підготовку диверсій і незаконне відстеження військової допомоги Україні в Польщі загалом винесли вироки 16 людям.

У Польщі троє засуджених у справі про шпигунство для росії зникли, коли їх випустили з-під варти.

Про це пише Rzeczpospolita.

За антипольську пропаганду, підготовку диверсій і незаконне відстеження військової допомоги Україні в Польщі загалом винесли вироки 16 людям, серед яких 13 українців, двоє білорусів і один росіянин.

Троє з них — Артур М. (на момент затримання 16 років), Ярослав Б. (44 роки) та Марія М. (зараз 20 років) — отримали мінімальні вироки від одного до півтора року позбавлення волі. Однак вони не зʼявилися до вʼязниці.

Українцю Ярославу Б. суд виніс вирок на відбування покарання в січні, а потім нагадав про нього у квітні й травні. Той просто зник.

Неповнолітньому Артуру М. на момент затримання було 16 років, його мали відправити до виправної установи для неповнолітніх, але він так і не зʼявився за викликом.

Тим часом білоруска Марія М. подала прохання про умовно-дострокове звільнення, на засідання суду не прийшла. Її місцеперебування невідоме.

Як пише Rzeczpospolita, слідство встановило, що Ярослав Б. та Марія М. давали свої рахунки, щоб туди надсилали гроші за виконані завдання. Ярослав купив і зареєстрував SIM-карти, які шпигуни використовували в камерах, встановлених на маршрутах поїздів. Марія також розклеювала листівки, які розпалювали ненависть до українців і до допомоги Україні.

Наймолодший обвинувачений Артур купив камери для спостереження за аеропортом у Ясьонці, залізницею в Жешуві, а також залучив людей, які встановили камери.

Раніше ми писали, що влада Словенії підозрює, що рф засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".

Польщашпигунстворосія загроза

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