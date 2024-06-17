Словенія викриває масове відправлення шпигунів з росії під маскою студентів

Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з рф, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.

Влада Словенії підозрює, що рф засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що незвичайний приплив студентів із рф в університети Словенії почався два роки тому і збігся в часі з масовою висилкою з Європи дипломатичних співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності.

Тому влада Словенії вважає, що рф після такого кроку зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. При цьому кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів", багатьом із яких по 40-50 років.

Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з рф, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.

Правоохоронці Словенії змогли затримати агентів

Видання вказує, що наприкінці 2022 року в місті Любляна затримали офіцерів Служби зовнішньої розвідки рф Артема та Анну Дульцевих, які за легендою представлялися громадянами Аргентини.

Журналісти уточнили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення рф, але викриттям словенські спецслужби зайнялися вже під час війни в Україні.

У 2022 році пара також почала шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, тому їх вирішили затримати.

Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу рф Микола Патрушев.

Від початку вторгнення в Україну низка країн Заходу зіткнулися зі шпигунською діяльністю з боку рф. Це особливо торкнулося тих держав, які надають Україні допомогу.

Раніше повідомлялось, що служби безпеки по всій Європі перебувають у стані підвищеної готовності на тлі потенційної нової зброї російської війни — диверсій, після серії загадкових пожеж і атак на об'єкти інфраструктури в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії.