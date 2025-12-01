Румунія може залишатися без допомоги НАТО протягом кількох тижнів у разі нападу рф – Bloomberg

У разі масштабного нападу Румунія матиме "потенціал, подібний до України", тобто змушена буде стримувати агресора власними силами, доки союзники лише готуватимуться вступити в бій.

Військові навчання в Румунії показали, що в разі нападу росії на країну війська НАТО зможуть дістатися до румунського фронту за кілька тижнів, і цей час країні доведеться тримати оборону самостійно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Румунські та європейські офіційні особи, які були присутні на листопадових навчаннях, повідомили в коментарі виданню, що перекидання французької бронетехніки до Румунії зайняло 10 днів — із затримками на кордонах і складною маршрутизацією. Представники НАТО визнали, що ці логістичні бар'єри можуть стати фатальними в умовах реального конфлікту.

Видання зазначає, що попри модернізацію румунської армії, проблема все одно полягає в логістиці.

Bloomberg зазначає, що на тлі запланованого скорочення військової присутності США в Європі, європейські чиновники висловлюють серйозну стурбованість своєю здатністю забезпечити власну оборону без американської підтримки.

1 грудня голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку росії.

Як писала WSJ, Німеччина нібито розробляє і планує реалізувати секретний план на випадок війни з росією. У матеріалі сказано, що близько двох років тому німецькі офіцери зібралися у військовому комплексі в Берліні, щоб почати роботу над секретним документом. Тепер же, стверджують журналісти, вони хочуть його реалізувати.

Німецькі аналітики очікують, що росія буде готова напасти на НАТО у 2029 році. Однак, підкреслюють журналісти, нещодавні вторгнення в повітряний простір ЄС, багато з яких західна розвідка приписує москві, свідчить про те, що кремль може готуватися до більш раннього нападу.