Європа у стані підвищеної готовності після ймовірних диверсій, пов'язаних з москвою – The Guardian

рф намагається залякати та дестабілізувати континент.

Служби безпеки по всій Європі перебувають у стані підвищеної готовності на тлі потенційної нової зброї російської війни — диверсій, після серії загадкових пожеж і атак на об'єкти інфраструктури в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії.

Про це пише The Guardian.

Коли цього місяця спалахнула пожежа в ІКЕА у Вільнюсі (Литва), мало хто коментував її, аж поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не висловив припущення, що це могла бути диверсія іноземного ворога.

Слідчі вже заявляли про можливу причетність росії до підпалу на сході Лондона, пожежі, яка знищила один із найбільших торгових центрів у Варшаві, спроби диверсії в Баварії в Німеччині та антисемітських графіті в Парижі.

Хоча немає жодних доказів того, що будь-які з цих інцидентів на континенті були скоординовані, служби безпеки вважають, що це може бути частиною спроб москви дестабілізувати Захід, який підтримує Україну.

Занепокоєння можливою причетністю рф до цих гібридних атак настільки зростає, що це питання обговорювалося на саміті міністрів закордонних справ і оборони в Брюсселі цього тижня, де представники Нідерландів, Естонії та Литви попередили про національні вразливості.

Один із міністрів на умовах анонімності сказав про стурбованість диверсіями з боку російських маріонеток.

Минулого тижня Туск повідомив, що польська влада заарештувала дев'ятьох осіб у зв'язку з актами диверсії, ймовірно, вчиненими за наказом російських служб.

Слідчі з'ясовують, чи причетна рф до пожежі в торговому центрі у Варшаві. Представник Ikea заявив, що розслідування причини пожежі в Литві триває, але саме ці приклади, а також спробу підпалу лакофарбового заводу в Польщі, Туск навів у своєму попередженні про можливе іноземне втручання.

У Німеччині також існують підозри щодо диверсій, організованих іноземною розвідкою, на додаток до хвилі кібератак у 2023 році з боку хакерської групи, пов'язаної з розвідкою рф.

Минулого місяця двоє осіб були заарештовані за підозрою в підготовці диверсій, у тому числі на військовій базі в Баварії. Головного підозрюваного звинувачують у підготовці вибуху, підпалу і підтримці контактів з російською розвідкою.

Слідчі у Франції розглядають можливість того, що графіті, нещодавно намальовані на меморіалі жертвам Голокосту в Парижі, були замовлені російськими спецслужбами.

Європейські чиновники побоюються, що ці диверсії додаються до вже поширюваної дезінформаційної кампанії. У середу, 29 травня, кілька шкіл навколо Афін були змушені проводити евакуацію після неправдивого повідомлення про замінування. Поліція відстежила шлях до російського сервера і заявила, що це повідомлення було спрямоване на порушення громадського порядку.

Країни ЄС відстежують всі ці події. Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви попередив бізнес, включаючи торгові центри та організації, які підтримують Україну, про необхідність підвищити пильність.

У Нідерландах національний координатор з питань безпеки й боротьби з тероризмом попередив про ризик підривних операцій у країні, включаючи шпигунство і попередню підготовку до диверсій проти критично важливої інфраструктури.

Нещодавно в Брюсселі міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що росія хоче залякати країни НАТО, намагаючись зробити ЄС вразливим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вказав на москву, заявивши, що країни-союзники бачать підвищення активності російської розвідки по всій території Альянсу.

"Тому ми посилили нашу пильність", - додав він.