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У Польщі вводять загальнонаціональний карантин з 28 грудня

Працювати зможуть продуктові магазини, аптеки, книжкові та газетні точки, великі магазини меблів
У Польщі запровадять жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.
У Польщі вводять загальнонаціональний карантин з 28 грудня Слебке місце коронавірусу / Unsplash

В рамках обмежень буде заборонена робота торгово-розважальних центрів і готелів, повідомляє "РБК-Україна". Готелі зможуть приймати лише працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень та членів Центрального спортивного клубу.

Працювати зможуть продуктові магазини, аптеки, книжкові та газетні точки, великі магазини меблів. Повинні бути закриті тренажерні зали та фітнес-клуби, а ресторани можуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Також в новорічну ніч буде діяти комендантська година. З дому забороняється виходити з 19:00 до 6:00. Винятком буде необхідна офіційна діяльність і робота, передбачені регламентом. Цей захід покликаний виключити проведення вечірок і залишити людей зустрічати Новий рік вдома.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський наголосив, що вакцинація спочатку не вплине на ситуацію з поширенням коронавірусу. Навіть якби вона почалася вже зараз, то ефект від щеплень не з'явився б раніше січня-лютого.

Нагадаємо, що з 19 грудня в Україні діятимуть додаткові карантинні обмеження: уряд оприлюднив список

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17 12 2020 17:30
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