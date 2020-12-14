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З 19 грудня в Україні діятимуть додаткові карантинні обмеження: уряд оприлюднив список

Уряд продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями "помаранчевої" зони до 28 лютого 2021 року
Кабінет міністрів України запровадив нові карантинні обмеження, які почнуть діяти вже з 19 грудня по всій території України.
З 19 грудня в Україні діятимуть додаткові карантинні обмеження: уряд оприлюднив список Фото: з вільних джерел

Про це повідомили на сайті Урядового порталу, зазначає "Громадське".

Зокрема нові карантинні обмеження забороняють:

  • проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

  • проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

  • прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах є більше ніж одна людина на 10 кв. метрів;

  • роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім роботи на винос і на доставку) та проведення розрахункових операцій після 22:00. Проте в ніч із 31 грудня на 1 січня робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.

  • проведення релігійних заходів у приміщенні, якщо там є більше ніж одна людина на 5 кв. метрів, та на відкритому повітрі, якщо присутні не зберігають дистанцію 1,5 метра.

А які обмеження вже діють?

Уряд продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями "помаранчевої" зони до 28 лютого 2021 року. А з 8 до 24 січня в країні діятимуть посилення обмежень. 

Крім того, у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволили працювати довше - до 1-ї години ночі.

Фото: Громадське

Нагадаємо, що Кабінет міністрів через погіршення ситуації з COVID-19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.

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14 12 2020 17:37
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