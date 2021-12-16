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У Польщі виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон"

Перший випадок зараження виявили у місті Катовіце
У Польщі підтвердили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "Омікрон".
У Польщі виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон" ПЛР тест

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Перший випадок зараження виявили у місті Катовіце.

"Мутація була виявлена ​​у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі і почувається добре" - повідомляє МОЗ Польщі.

Зазначається, що санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового варіанту вірусу у країні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

Як повідомлялося раніше, 15 грудня перші випадки зараження штамом "Омікрон" підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн блоку, де відомо про випадки зараження.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок зараження "Омікроном". 

Загалом відомо вже про 2127 випадків. Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.

Нагадаємо, що Італія заборонила в’їзд туристам з України. Навіть вакцинованим

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16 12 2021 17:57
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