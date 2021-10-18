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У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.
У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку Фото: з вільного доступу
Про це у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Польщі.
 
"Cьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - зазначили польські прикордонники.
 
Як повідомлялося, 16 жовтня у Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом від початку жовтня - близько 10 тисяч.
 
На цьому тлі у Варшаві відбулася маніфестація під гаслом “Стоп тортурам на кордоні”. Її учасники заявили про незгоду зі сталенням польської влади до нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі.
 
Нагадаємо, Польща на початку вересня запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, звинувачуючи режим Лукашенка у гібридних атаках.
 
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18 10 2021 12:07
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