У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.

Про це у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Cьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - зазначили польські прикордонники.

Як повідомлялося, 16 жовтня у Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом від початку жовтня - близько 10 тисяч.

На цьому тлі у Варшаві відбулася маніфестація під гаслом “Стоп тортурам на кордоні”. Її учасники заявили про незгоду зі сталенням польської влади до нелегальних мігрантів, які потрапляють до країни з Білорусі.

Нагадаємо, Польща на початку вересня запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, звинувачуючи режим Лукашенка у гібридних атаках.