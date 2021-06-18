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У Польщі заявили про кібератаку з РФ на низку міністрів та урядовців

Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки… Аналіз наших служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і є масштабною
Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.
У Польщі заявили про кібератаку з РФ на низку міністрів та урядовців Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
 
"Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки… Аналіз наших служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і є масштабною", - заявив Качинський, який також є головою Комітету з нацбезпеки і питань оборони.
 
Він зазначив, що відповідні служби працюють над з’ясуванням деталей і збереженням доказів.
 
"Починаючи від сьогодні, правоохоронці повідомлять про інцидент тим, хто зазнав атаки і потенційно міг постраждати від неї, та підкажуть, як убезпечити електронну пошту", - додав Качинський. 
 
Він закликав "проявити обережність і не вестися на сценарій операції, однією з головних цілей якої є зашкодити польському суспільству і дестабілізувати країну".
 
Минулого тижня керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що відповідні відомства отримали інформацію про злам його власної електронної пошти та пошти дружини, а також їхніх акаунтів у соцмережах. За його словами, зловмисники не могли отримати з пошти засекреченої та надтаємної інформації.
 
Згодом заступник речника "Право і справедливість" Радослав Фогель заявив, що хтось намагався отримати доступ до електронних пошт депутатів.
 
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18 06 2021 16:10
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