НОВИНИВіцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі заявили про кібератаку з РФ на низку міністрів та урядовців
Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки… Аналіз наших служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і є масштабною
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
"Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки… Аналіз наших служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і є масштабною", - заявив Качинський, який також є головою Комітету з нацбезпеки і питань оборони.
Він зазначив, що відповідні служби працюють над з’ясуванням деталей і збереженням доказів.
"Починаючи від сьогодні, правоохоронці повідомлять про інцидент тим, хто зазнав атаки і потенційно міг постраждати від неї, та підкажуть, як убезпечити електронну пошту", - додав Качинський.
Він закликав "проявити обережність і не вестися на сценарій операції, однією з головних цілей якої є зашкодити польському суспільству і дестабілізувати країну".
Минулого тижня керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що відповідні відомства отримали інформацію про злам його власної електронної пошти та пошти дружини, а також їхніх акаунтів у соцмережах. За його словами, зловмисники не могли отримати з пошти засекреченої та надтаємної інформації.
Згодом заступник речника "Право і справедливість" Радослав Фогель заявив, що хтось намагався отримати доступ до електронних пошт депутатів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 06 2021 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українські зброярі представили кулемет власної розробки
- ФОТО У Стамбулі під Святою Софією та палацом Топкапи знайшли підземелля
- ФОТО У Харкові випробували аерозольний генератор для маскування військової техніки
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles