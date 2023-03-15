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ПОЛІТИКА

У Польщі заявили, що кілька країн хочуть відправити Україні МіГ-29

15 березня 2023, 12:48
У Польщі заявили, що кілька країн хочуть відправити Україні МіГ-29
МіГ-29. Фото: Міністерство оборони України/ facebook.com
Питання надання Україні радянських винищувачів МіГ-29 обговорюється декількома країнами.

Декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МІГ-29.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, пише Bloomberg.

Він зазначив, що питання надання Україні радянських винищувачів МіГ-29 обговорюється декількома країнами. Польща теж готова ухвалити позитивне рішення у координації з іншими партнерами.

Мюллер зазначив, що Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.

"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може передати українським військовим свої винищувачі МіГ-29. За його словами, це може статися протягом 4-6 тижнів.

Також Франція може передати Україні винищувачі Mirage 2000.

Польщавійнадопомогавинищувачі

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