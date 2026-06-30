У Польщі Зеленському пропонують своїх кандидатів для національного пантеону, серед них Пілсудський

Серед 17 із запропонованих людей – Юзеф Пілсудський, за часів якого польська влада провела акцію пацифікації проти українців.

Головний редактор видання Rzeczpospolita Богуслав Хработа склав список постатей польсько-української історії для національного панетону, про створення якого нещодавного оголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Rzeczpospolita.

У тексті Хработа вказує, що "з усією повагою до української нації та її лідерів, чиє право на власний історичний наратив є беззаперечним", в українсько-польській історії, "окрім поляризуючих постатей" є діячі, "які слугують взірцевими взірцями для сучасності".

Водночас він наголошує, що список Rzeczpospolita не є "нятяком" для Києва: "Швидше, він слугує інтелектуальним навчанням для нас, поляків, польської влади та громадської думки, у той час, коли атмосфера конфронтації так сильно відчувається".