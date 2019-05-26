CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Польщі недалеко від м.Альверня повністю згорів автобус Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали
"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті"
Фото: kontakt24.tvn24.pl
Інцидент з автобусом українського перевізника стався в ніч на 26 травня, повідомив польський телеканал TVN24.pl.
За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.
Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм було надано запасний транспорт.
Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.
"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті", - повідомив представник дорожньої комісії.
Нагадаємо, що під час авіакатастрофи у російському "Шереметьєво" постраждала українка.
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26 05 2019 18:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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