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У Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали

"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті"
На півдні Польщі недалеко від м.Альверня повністю згорів автобус Київ-Прага, 70 громадян України евакуювали.
У Польщі згорів автобус Київ-Прага, близько 70 українців евакуювали Фото: kontakt24.tvn24.pl

Інцидент з автобусом українського перевізника стався в ніч на 26 травня, повідомив польський телеканал TVN24.pl.

За інформацією співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, усіх пасажирів було евакуйовано, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.

Евакуйовані громадяни України були доставлені на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм було надано запасний транспорт.

Причиною загоряння стали неполадки в двигуні, який і загорівся.

"Автобус згорів повністю і пропалив діру в асфальті", - повідомив представник дорожньої комісії.

Нагадаємо, що під час авіакатастрофи у російському "Шереметьєво" постраждала українка.

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26 05 2019 18:27
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