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Під час авіакатастрофи у російському "Шереметьєво" постраждала українка

"Вона перебуває в лікарні, їй надається необхідна медична допомога"
Під час катастрофи літака Superjet у російському аеропорту "Шереметьєво" в Москві, де 5 травня під час аварійної посадки загорівся фюзеляж повітряного судна, постраждала одна громадянка України.
Під час авіакатастрофи у російському "Шереметьєво" постраждала українка Фото: InfoResist

"За попередньою інформацією, постраждала громадянка України. Вона перебуває в лікарні, їй надається необхідна медична допомога", – повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "theБабель".

У консульській службі Міністерства закордонних справ обіцяють повідомити деталі дещо згодом. 

Нагадаємо, літак здійснив екстрену посадку близько 19:00 за місцевим часом, пожежу загасили за 15 хвилин. На борту літака, який прямував із московського аеропорту, перебувало 78 людей. Судно Sukhoi Superjet-100 належить авіакомпанії "Аэрофлот".

Внаслідок аварії літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту "Шереметьєво", загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

 
 
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06 05 2019 13:53
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