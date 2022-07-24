У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

У Польщі в неділю зібрано 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн дол. США).

Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl , перевели понад 200 тис. людей.

Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї.

За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Раніше Сєраковський інформував, що є “сигнали” із ЗМІ, які вказують на те, що компанія Baykar Makina може передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, як раніше вже робилося у випадку зібраних коштів на Bayraktar в Литві та в рамках проєкту «Народний Bayraktar» Сергія Притули.

Як відомо, акцію збору коштів на Bayraktar для України тривала в Польщі з 28 червня.