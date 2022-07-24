НОВИНИУ Польщі в неділю зібрано 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн дол. США).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України
Фото: з вільних джерел
Кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей.
Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї.
За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.
Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.
Раніше Сєраковський інформував, що є “сигнали” із ЗМІ, які вказують на те, що компанія Baykar Makina може передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, як раніше вже робилося у випадку зібраних коштів на Bayraktar в Литві та в рамках проєкту «Народний Bayraktar» Сергія Притули.
Як відомо, акцію збору коштів на Bayraktar для України тривала в Польщі з 28 червня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 07 2022 16:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя
- ФОТО Українські військові збили ворожий безпілотник Zala
- ВІДЕО Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..."
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме