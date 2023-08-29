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CУСПІЛЬСТВО

У Польщі зросла кількість померлих від "хвороби легіонерів"

29 серпня 2023, 20:57
У Польщі зросла кількість померлих від
Фото: з вільних джерел
Більшість померлих становлять люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема онкологічні.

Від початку спалаху легіонельозу в південно-східній частині Польщі зареєстрували понад 150 випадків зараження, 14 з яких летальні.

Про це пише BBC.

Більшість померлих становлять люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема онкологічні.

У муніципальну систему водопостачання додали більшу кількість хлору, аби знезаразити воду, а мешканців міста попередили про необхідність кипʼятити воду перед вживанням.

Тим часом влада зʼясовує, як бактерія легіонела потрапила у водогін, яким здійснюється водопостачання Жешува та його околиць.

Уповноважений уряду Польщі з питань інформаційної безпеки Станіслав Жарин заявив, що не виявлено жодної інформації, яка свідчила б про диверсію. Перші випадки інфікування були зафіксовані 17 серпня.

Легіонельоз — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює здебільшого бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів із переважним ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах — "хвороба легіонерів" та гарячка Понтіак.

Раніше повідомлялось, що Польща розслідує причетність росії до спалаху "хвороби легіонерів".

хворобаПольща

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