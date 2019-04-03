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У польському Гданську обрали нового мера

Після трагічної смерті Павла Адамовича, місто очолила юрист і чиновник місцевого самоврядування Олександра Дулькевич.
У Польщі на виборах мера Гданська перемогла юрист і чиновник місцевого самоврядування з комітету "Все для Гданська" Олександра Дулькевич.
У польському Гданську обрали нового мера Фото: polska-kaliningrad.ru

Вона отримала 82,22% голосів, повідомляє LВ.ua.

Крім Дулькевич, у виборах брали участь режисер документальних фільмів і публіцист Гжегож Браун, який отримав 11,86% голосів, і Марек Скиба з комітету "Відповідальні-Гданськ", за якого проголосували 5,92% виборців.

Явка становила 48,6%. Щоб перемогти, кандидат повинен отримати не менш ніж 50% голосів плюс один.

Нагадаємо, що жителі Гданська у неділю, 3 березня, позачергово обирають мера міста після убивства в січні мера Павела Адамовича.

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04 03 2019 15:59
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