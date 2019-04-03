ПОЛІТИКА НОВИНИУ Польщі на виборах мера Гданська перемогла юрист і чиновник місцевого самоврядування з комітету "Все для Гданська" Олександра Дулькевич.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У польському Гданську обрали нового мера
Після трагічної смерті Павла Адамовича, місто очолила юрист і чиновник місцевого самоврядування Олександра Дулькевич.
Фото: polska-kaliningrad.ru
Вона отримала 82,22% голосів, повідомляє LВ.ua.
Крім Дулькевич, у виборах брали участь режисер документальних фільмів і публіцист Гжегож Браун, який отримав 11,86% голосів, і Марек Скиба з комітету "Відповідальні-Гданськ", за якого проголосували 5,92% виборців.
Явка становила 48,6%. Щоб перемогти, кандидат повинен отримати не менш ніж 50% голосів плюс один.
Нагадаємо, що жителі Гданська у неділю, 3 березня, позачергово обирають мера міста після убивства в січні мера Павела Адамовича.
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04 03 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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