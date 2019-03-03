Жителі Гданська обирають нового мера після убивства Адамовича

Жителі Гданська у неділю, 3 березня, позачергово обирають мера міста після убивства в січні мера Павела Адамовича.

Виборчі дільниці працюють з 7:00 до 21:00 за місцевим часом, повідомляє Wprost

За крісло мера борються троє кандидатів: виконуюча обов’язки мера і колишня заступниця Адамовича 39-річна Александра Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скіба та 51-річний режисер з націоналістичними поглядами Гжегож Браун.

Вибори визнають дійсними, якщо у них візьмуть участь 50% з тих, хто мають право голосу.

Якщо один з кандидатів у сьогоднішньому голосуванні набере понад 50% голосів, вибори завершаться в першому турі. Якщо ні - відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.