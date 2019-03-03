Жителі Гданська обирають нового мера після убивства Адамовича
Виборчі дільниці працюють з 7:00 до 21:00 за місцевим часом, повідомляє Wprost
За крісло мера борються троє кандидатів: виконуюча обов’язки мера і колишня заступниця Адамовича 39-річна Александра Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скіба та 51-річний режисер з націоналістичними поглядами Гжегож Браун.
Вибори визнають дійсними, якщо у них візьмуть участь 50% з тих, хто мають право голосу.
Якщо один з кандидатів у сьогоднішньому голосуванні набере понад 50% голосів, вибори завершаться в першому турі. Якщо ні - відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати з найбільшою кількістю голосів.
Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.
Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.
Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.
Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"