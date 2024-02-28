У польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно

Польські фермери на кордоні "жаліються", що польський оператор залізниці LHS надіслав їм листа, де погрожує стягнути штраф за розсипане зерно і кримінальне переслідування за блокування залізничної колії.

Про це польский волонтер Павел Ясінський написав в соцмережі X (Twitter).

"Ці сумні, бідолахи щойно отримали листи від LH-S, одного з місцевих операторів Польської залізниці, про те, що з них буде стягнуто 1,3 мільйона злотих (приблизно 300 тисяч євро) і притягнуто до кримінальної відповідальності за блокування залізничного руху та завдану шкоду.

Тепер візьміть крихітну скрипку, яку можете знайти, і грайте!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що вже кілька разів польські фермери висипали українське зерно на кордоні.

Так, днями на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.

Загальна сума збитків наразі не відома, але це вже був четвертий випадок вандалізму, безкарності і безвідповідальність на польских залізничних станціях.

Нагадаємо, що польські фермери блокують перевезення на кордоні з Україною з листопада місяця.