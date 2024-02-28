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У польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно

28 лютого 2024, 11:37
У польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно
Джерело: скріншот
Польські фермери на кордоні "жаліються", що польський оператор залізниці LHS надіслав їм листа, де погрожує стягнути штраф за розсипане зерно і кримінальне переслідування за блокування залізничної колії.

Про це польский волонтер Павел Ясінський написав в соцмережі X (Twitter)

"Ці сумні, бідолахи щойно отримали листи від LH-S, одного з місцевих операторів Польської залізниці, про те, що з них буде стягнуто 1,3 мільйона злотих (приблизно 300 тисяч євро) і притягнуто до кримінальної відповідальності за блокування залізничного руху та завдану шкоду. 

Тепер візьміть крихітну скрипку, яку можете знайти, і грайте!", - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що вже кілька разів польські фермери висипали українське зерно на кордоні. 

Так, днями на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.

Загальна сума збитків наразі не відома, але це вже був четвертий випадок вандалізму, безкарності і безвідповідальність на польских залізничних станціях.

Нагадаємо, що польські фермери блокують перевезення на кордоні з Україною з листопада місяця.

 

Польщакомпенсаціїпротестифермерикримінальне переслідування

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