У польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно
Про це польский волонтер Павел Ясінський написав в соцмережі X (Twitter).
"Ці сумні, бідолахи щойно отримали листи від LH-S, одного з місцевих операторів Польської залізниці, про те, що з них буде стягнуто 1,3 мільйона злотих (приблизно 300 тисяч євро) і притягнуто до кримінальної відповідальності за блокування залізничного руху та завдану шкоду.
Тепер візьміть крихітну скрипку, яку можете знайти, і грайте!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що вже кілька разів польські фермери висипали українське зерно на кордоні.
Так, днями на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.
Загальна сума збитків наразі не відома, але це вже був четвертий випадок вандалізму, безкарності і безвідповідальність на польских залізничних станціях.
Нагадаємо, що польські фермери блокують перевезення на кордоні з Україною з листопада місяця.