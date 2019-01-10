У Полтаві нетверезий поліцейський напав на жінку та двох студентів

У Полтаві двоє п’яних чоловіків завдали тілесних ушкоджень декільком людям.

Як повідомили у поліції області, інцидент стався увечері 29 вересня в Подільському районі біля одного із житлових будинків на вул. Небесної Сотні, передає "Громадське"

Початково конфлікт виник між двома нетверезими чоловіками та жінкою. За жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки він зазнав тяжких тілесних ушкоджень. На допомогу дружині з будинку вийшов її чоловік. Він вистрелив у повітря, щоб припинити конфлікт.

За кілька хвилин на місце прибула поліція. Правоохоронці встановили особи фігурантів, які спровокували конфлікт. Одним із фігурантів конфлікту виявився працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв’язку з цим матеріали розслідування буде скеровано до теруправління Державного бюро розслідувань.

Відомо, що 45-річний чоловік прийшов у батальйон у 2014 році й здебільшого служив на Донбасі.

"Ніякі заслуги не можуть виправдати безпідставне побиття людей. За вчинення будь-якого правопорушення кожен має відповідати згідно з законом. Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу", - зазначив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін.

За результатами службового розслідування, сержанта поліції звільнено зі служби згідно з наказом наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.10.2019.

Про напад на підлітків у повідомленні прес-служби поліції не йдеться. Однак керівник ГО "Українська академія лідерства" Роман Тичківський повідомив у Facebook, що "двоє нетверезих чоловіків здійснили серію нападів на перехожих" - спочатку напали на підлітків, а вже потім на жінку, яку захистив її чоловік.

Тичківський зазначив, що одним із нападників виявився співробітником поліції на ім’я Василь Твердохліб. У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який опублікував Тичківський, зазначено, що 45-річний Твердохліб -працівник поліції - у стані алкогольного сп’яніння спричинив тілесне ушкодження 17-річному Максиму Кутняку. Останнього госпіталізували та виявили розрив селезінки.

Тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень, відкритих за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження).



Раніше Кабінет Міністрів на першому засіданні в понеділок ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.