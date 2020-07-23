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У Полтаві проводять спецоперацію по затриманню автовикрадача, що погрожує гранатою

Громадян просять триматися подалі від епіцентру подій
У Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці проводять спецоперацію по його затриманню. Поліцейські ведуть з чоловіком перемовини.
У Полтаві проводять спецоперацію по затриманню автовикрадача, що погрожує гранатою pl.npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба управління поліції Полтавської області, передає РБК - Україна.

Так, спецоперацію проводять на вулиці Остапа Вишні.

"Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови. На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби", - вказано у повідомленні.

Патрульна поліція охороняє місце події.

"Просимо громадян та водіїв бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції! Задля вашої безпеки тримайтеся якнайдалі від епіцентру подій", - закликають правоохоронці.

Підкреслимо, місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть, що підозрюваний утримує у заручниках правоохоронця.

Нагадаємо, що у Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.

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23 07 2020 11:00
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