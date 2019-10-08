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У Полтавській області мікроавтобус потрапив під автобус, загинули двоє людей, - ФОТО

Аварія сталася вночі неподалік від Решетилівки
Уночі 10 серпня у Полтавській області на дорозі Київ - Харків сталася аварія, в результаті якої загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.
У Полтавській області мікроавтобус потрапив під автобус, загинули двоє людей, - ФОТО Фото: pl.npu.gov.ua

Близько першої години ночі між селами Білоцерківське і Коноплянка 26-річний водій автобуса CETRA 317 допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT35, який рухався назустріч, повідомляє LB.ua.


Фото: pl.npu.gov.ua


Фото: pl.npu.gov.ua

У результаті аварії мікроавтобус розбито. Його 44-річний пасажир загинув на місці аварії, ще одна 31-річна пасажирка померла від травм у Решетилівській центральній районній лікарні.

43-річного водія буса з тілесними ушкодженнями доставленли у Великобагачанську ЦРЛ.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих.
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