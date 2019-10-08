У Полтавській області мікроавтобус потрапив під автобус, загинули двоє людей, - ФОТО Аварія сталася вночі неподалік від Решетилівки

Уночі 10 серпня у Полтавській області на дорозі Київ - Харків сталася аварія, в результаті якої загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована.

Фото: pl.npu.gov.ua

Близько першої години ночі між селами Білоцерківське і Коноплянка 26-річний водій автобуса CETRA 317 допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT35, який рухався назустріч, повідомляє LB.ua.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua У результаті аварії мікроавтобус розбито. Його 44-річний пасажир загинув на місці аварії, ще одна 31-річна пасажирка померла від травм у Решетилівській центральній районній лікарні. 43-річного водія буса з тілесними ушкодженнями доставленли у Великобагачанську ЦРЛ. Нагадаємо, що на Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП , шестеро постраждалих.

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