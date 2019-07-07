У Полтавській області розбився легкомоторний літак, його пілот загинув

"На борту перебували двоє місцевих чоловіків. Пілот загинув, ще один - важкий. На місці працює поліція. Причини та обставини з'ясовуються"

У неділю близько 15:30 поряд із селом Плехів Оржицького району Полтавської області розбився легкомоторний літак.

Літак упав на пшеничне поле, пожежі не було, повідомила прес-служба ДСНС.

"На борту перебували двоє місцевих чоловіків. Пілот загинув, ще один - важкий. На місці працює поліція. Причини та обставини з'ясовуються", - написав у фейсбуці прес-секретар поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що у польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.