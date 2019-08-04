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У Порошенка кажуть, що дебати 19 квітня це пізно

"Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах"
У штабі президента Петра Порошенка вважають, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно, тому наполягають на зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським 14 квітня на НСК "Олімпійський".
У Порошенка кажуть, що дебати 19 квітня це пізно

Речник штабу Олег Медведєв зазначив, що в штабі опонента хочуть відстрочити дебати, і 19 квітня – це занадто пізно, оскільки наступний за ним день тиші не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям – осмислити їх, повідомляє "Українська правда".

"Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах", - зазначив Медведєв.

Він уточнив, що президент також прийде на дебати 19 квітня на "Суспільне", оскільки цього вимагає закон.

"Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК "Олімпійський", але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання своїх обов'язків", - сказав спікер штабу чинного глави держави.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

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08 04 2019 19:51
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