У Порошенка кажуть, що дебати 19 квітня це пізно

"Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах"

У штабі президента Петра Порошенка вважають, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно, тому наполягають на зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Речник штабу Олег Медведєв зазначив, що в штабі опонента хочуть відстрочити дебати, і 19 квітня – це занадто пізно, оскільки наступний за ним день тиші не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям – осмислити їх, повідомляє "Українська правда".

"Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах", - зазначив Медведєв.

Він уточнив, що президент також прийде на дебати 19 квітня на "Суспільне", оскільки цього вимагає закон.

"Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК "Олімпійський", але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання своїх обов'язків", - сказав спікер штабу чинного глави держави.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня.