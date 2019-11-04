Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Порошенка почали переклеювати борди з Путіним

"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років@
Після шквалу критики рекламу чинного президента Петра Порошенка, на якій він протиставляє себе президенту Росії Володимиру Путіну, почали замінювати.
У Порошенка почали переклеювати борди з Путіним Фото:Facebook

"Брюки перетворюються... Якби ще Петро так слухав нас про свої кадри, то ціни б йому не было. А, так, це правильно, звісно", - коментує у соцмережі співголова Ради у Харківській реформаторській коаліції Дмитро Булах. Про це повідомляє "Українська правда".


Фото:Facebook

Схожої думки дотримується і депутат Дніпровської міської ради від "Самопомочі" Олександр Купрієнко.

"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років. То виграв би вибори без проблем. Але він не міг цього робити. Оскільки  був впевнений, що живе на Олімпі. А звідти не чутно і не видно нікого. Та й взагалі там живуть безсмертні", - написав Купрієнко.

Журналіст Іван Яковина звернув увагу, як швидко змінилася концепція штабу Порошенка.

"Найвідданіші прихильники Порошенка останні два дні дуже жорстко відстоювали думку, що борди з Путіним – це своєчасна, розумна і корисна ідея. Його штаб вранці 10 квітня навіть провів пресуху на тему "Чому ми не дебіли, як деякі тут подумали". Загалом, серйозно встали на захист рекламної кампанії з путінською фізіономією. А тут – бац! Концепція змінилася. І мені знову цікаво вислухати їх версію", - написав журналіст.

Інші користувачі відзначають, що на їхніх вулицях продовжують висіти борди з Путіним. 

Разом з тим, як повідомляє член Рада громадського контролю НАБУ Галина Янченко, у Києві невідомі домалювали на борді з Порошенком і Путіним знак рівності.

"Нивки, без Фотошопу. Чорні політтехнології, нагнітання страху та істерії повернулись бумерангом", - написала Янченко. 

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2019 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.