У Порошенка почали переклеювати борди з Путіним
"Брюки перетворюються... Якби ще Петро так слухав нас про свої кадри, то ціни б йому не было. А, так, це правильно, звісно", - коментує у соцмережі співголова Ради у Харківській реформаторській коаліції Дмитро Булах. Про це повідомляє "Українська правда".
Фото:Facebook
Схожої думки дотримується і депутат Дніпровської міської ради від "Самопомочі" Олександр Купрієнко.
"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років. То виграв би вибори без проблем. Але він не міг цього робити. Оскільки був впевнений, що живе на Олімпі. А звідти не чутно і не видно нікого. Та й взагалі там живуть безсмертні", - написав Купрієнко.
Журналіст Іван Яковина звернув увагу, як швидко змінилася концепція штабу Порошенка.
"Найвідданіші прихильники Порошенка останні два дні дуже жорстко відстоювали думку, що борди з Путіним – це своєчасна, розумна і корисна ідея. Його штаб вранці 10 квітня навіть провів пресуху на тему "Чому ми не дебіли, як деякі тут подумали". Загалом, серйозно встали на захист рекламної кампанії з путінською фізіономією. А тут – бац! Концепція змінилася. І мені знову цікаво вислухати їх версію", - написав журналіст.
Інші користувачі відзначають, що на їхніх вулицях продовжують висіти борди з Путіним.
Разом з тим, як повідомляє член Рада громадського контролю НАБУ Галина Янченко, у Києві невідомі домалювали на борді з Порошенком і Путіним знак рівності.
"Нивки, без Фотошопу. Чорні політтехнології, нагнітання страху та істерії повернулись бумерангом", - написала Янченко.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію