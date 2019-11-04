У Порошенка почали переклеювати борди з Путіним

"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років@

Після шквалу критики рекламу чинного президента Петра Порошенка, на якій він протиставляє себе президенту Росії Володимиру Путіну, почали замінювати.

"Брюки перетворюються... Якби ще Петро так слухав нас про свої кадри, то ціни б йому не было. А, так, це правильно, звісно", - коментує у соцмережі співголова Ради у Харківській реформаторській коаліції Дмитро Булах. Про це повідомляє "Українська правда".



Фото:Facebook

Схожої думки дотримується і депутат Дніпровської міської ради від "Самопомочі" Олександр Купрієнко.

"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років. То виграв би вибори без проблем. Але він не міг цього робити. Оскільки був впевнений, що живе на Олімпі. А звідти не чутно і не видно нікого. Та й взагалі там живуть безсмертні", - написав Купрієнко.

Журналіст Іван Яковина звернув увагу, як швидко змінилася концепція штабу Порошенка.

"Найвідданіші прихильники Порошенка останні два дні дуже жорстко відстоювали думку, що борди з Путіним – це своєчасна, розумна і корисна ідея. Його штаб вранці 10 квітня навіть провів пресуху на тему "Чому ми не дебіли, як деякі тут подумали". Загалом, серйозно встали на захист рекламної кампанії з путінською фізіономією. А тут – бац! Концепція змінилася. І мені знову цікаво вислухати їх версію", - написав журналіст.

Інші користувачі відзначають, що на їхніх вулицях продовжують висіти борди з Путіним.

Разом з тим, як повідомляє член Рада громадського контролю НАБУ Галина Янченко, у Києві невідомі домалювали на борді з Порошенком і Путіним знак рівності.

"Нивки, без Фотошопу. Чорні політтехнології, нагнітання страху та істерії повернулись бумерангом", - написала Янченко.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.