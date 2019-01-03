У Порошенка відреагували на об'єднання Садового і Гриценка

"Наш аналіз показує, що нечисленні вже на даний момент виборці Андрія Івановича (Садового) в різних пропорціях розподіляються приблизно між шістьма кандидатами"

У штабі кандидата в президенти Петра Порошенка не бояться об'єднання Андрія Садового з Анатолієм Гриценком.

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив речник виборчого штабу діючого президента Олег Медведєв, повідомляє "Українська правда".

"Наш аналіз показує, що нечисленні вже на даний момент виборці Андрія Івановича (Садового) в різних пропорціях розподіляються приблизно між шістьма кандидатами. І навіть можу вам сказати, що частина виборців Садового в разі його зняття з дистанції готова голосувати за Петра Порошенка, а не тільки за Анатолія Гриценка", - наголосив він.

Щодо можливості об'єднання самого президента з кимось з кандидатів Медведєв зазначив, що такий союз "не вплине істотним чином на розстановку сил в кампанії і на ранжування кандидатів в рейтингах".

Але, каже речник, рано чи пізно питання про таке об'єднання постане, особливо після того, як січневі опитування показали лідерство кандидата Володимира Зеленського.

"Питання про такі переговори (щодо об'єднання) постане на порядок денний, особливо в контексті підготовки до другого туру", - сказав Медведєв.

Нагадаємо, що кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.