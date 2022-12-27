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У портах України заарештували мільярдне майно олігарха Усманова

27 грудня 2022, 13:35
У портах України заарештували мільярдне майно олігарха Усманова
Джерело: gazeta.uz
В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Про це повідомляє СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

"Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн", - додають в спецслужбі.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

"Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань",- кажуть в СБУ.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани. За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше повідомлялось, що на 870 млн євро Угорщина заморозила російських активів, нещодавно було всього 3 тисячі євро.

арештСБУолігархи рф

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