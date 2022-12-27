У портах України заарештували мільярдне майно олігарха Усманова
Про це повідомляє СБУ.
"У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.
"Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн", - додають в спецслужбі.
За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.
"Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань",- кажуть в СБУ.
Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани. За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Раніше повідомлялось, що на 870 млн євро Угорщина заморозила російських активів, нещодавно було всього 3 тисячі євро.