На 870 млн євро Угорщина заморозила російських активів, нещодавно було всього 3 тисячі євро

Угорщина заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 мільйонів євро, станом на кінець листопада

Про це пише угорське видання Nepszava.

Це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3000 євро.

Прикметно, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

Згідно з останніми даними, в Італії заморожено 2,3 млрд євро, у Німеччині - 2,2 млрд, в Австрії - майже 1,8 млрд євро, тоді як у Болгарії це 11,3 млн, у Чехії - 10,8 млн, у Словаччині - 4,9 млн євро.