Євросоюз погодив нові санкції проти Росії – ЗМІ

Європейський союз погодив дев'ятий пакет санкцій щодо Росії за війну в Україні.

Про це у четвер, 15 грудня, з посиланням на неназваних дипломатів повідомляє агентство France Press.

"Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього полудня", - сказав один із дипломатів.

Пакет буде формалізовано за допомогою підписання у п'ятницю, 16 грудня.

Нагадаємо, що в дев’ятому пакеті санкцій передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до кремля.

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.

Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новости" (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT).

Будуть зморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і "Національна медіагрупа", "ТВ-Новости", а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки.

Крім того, три російські канали – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через "серйозне викривлення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.