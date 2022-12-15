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ПОЛІТИКА

Євросоюз погодив нові санкції проти Росії – ЗМІ

15 грудня 2022, 22:52
Євросоюз погодив нові санкції проти Росії – ЗМІ
Фото:shutterstock.com
У дев’ятому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.
Європейський союз погодив дев'ятий пакет санкцій щодо Росії за війну в Україні.
 
Про це у четвер, 15 грудня, з посиланням на неназваних дипломатів повідомляє агентство France Press.
 
Пакет буде формалізовано за допомогою підписання у п'ятницю, 16 грудня.
 
"Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього полудня", - сказав один із дипломатів.
 

Нагадаємо, що в дев’ятому пакеті санкцій передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до кремля.

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.
 
Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новости" (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT).
 
Будуть зморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і "Національна медіагрупа", "ТВ-Новости", а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки.
 
Крім того, три російські канали – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через "серйозне викривлення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.
 

 

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