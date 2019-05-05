У Португалії учасники проросійського "Безсмертного полку" напали на українців
Попри попередження Спілки українців у Португалії та попри звернення посла України в Португалії до муніципальної ради Лісабону, проросійським організаціям вдалось провести пропагандистську акцію "Безсмертний полк" у Лісабоні, повідомив у Facebook голова Союзу українців у Португалії Павло Садоха.
Садоха пояснив, що представники української громади в Португалії, дізнавшись про акцію, організували акцію-відповідь, з плакатами та гаслами, "які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої Світової війни і численних жертв сталінського терору".
Втім, з боку організаторів відбулася агресія проти українців, наголосив Садоха.
"Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу", - повідомив він.
"Сьогоднішня акція москалів у Лісабоні, ще раз довела справжній характер "Безсмертного полку", а саме: пропаганда агресії, етнічної ненависті та московського шовінізму", - підкреслив Садоха.
Як повідомлялось, у Києві 9 травня планується так званий марш "Безсмертного полку". На проросійському марші очікується близько 5 тисяч людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"