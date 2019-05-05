У Португалії учасники проросійського "Безсмертного полку" напали на українців

Громадяни України у португальській столиці вийшли з альтернативною акцією про жертв сталінських репресій

У столиці Португалії Лісабоні учасники проросійської пропагандистської акції "Безсмертний полк" напали на українців, які брали участь в альтернативному мітингу.

Попри попередження Спілки українців у Португалії та попри звернення посла України в Португалії до муніципальної ради Лісабону, проросійським організаціям вдалось провести пропагандистську акцію "Безсмертний полк" у Лісабоні, повідомив у Facebook голова Союзу українців у Португалії Павло Садоха.

Садоха пояснив, що представники української громади в Португалії, дізнавшись про акцію, організували акцію-відповідь, з плакатами та гаслами, "які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої Світової війни і численних жертв сталінського терору".

Втім, з боку організаторів відбулася агресія проти українців, наголосив Садоха.

"Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу", - повідомив він.

"Сьогоднішня акція москалів у Лісабоні, ще раз довела справжній характер "Безсмертного полку", а саме: пропаганда агресії, етнічної ненависті та московського шовінізму", - підкреслив Садоха.

Як повідомлялось, у Києві 9 травня планується так званий марш "Безсмертного полку". На проросійському марші очікується близько 5 тисяч людей.