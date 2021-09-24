НОВИНИУ Португалії з 1 жовтня скасують майже всі залишилися коронавірусні обмеження, зокрема, дозволять відвідувати без COVID-сертифікатів ресторани і масові заходи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Португалії з 1 жовтня скасують майже всі коронавірусні обмеження
Сертифікат залишиться обов'язковим для подорожей повітрям або морем, для відві
Фото: з вільного доступу
Про це заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.
Сертифікати більше не будуть потрібні не тільки для ресторанів, але також в готелях і для групових занять у спортзалах.
Бари і клуби зможуть відкритися з 1 жовтня, працюючи при пред'явленні цифрового сертифіката або негативного тесту на COVID-19, а в ресторанах більше не буде обмеження на максимальну кількість людей за столом.
Сертифікат залишиться обов'язковим для подорожей повітрям або морем, для відвідування будинків престарілих або лікарень, а також для великих культурних, спортивних або розважальних заходів.
Що стосується використання масок, їх носіння залишиться обов'язковим в громадському транспорті, в лікарнях, на великих комерційних площах, а також в концертних залах або на таких заходах, як конгреси і аналогічні заходи, коли неможливо підтримувати дистанцію два метри між людьми.
Маски не будуть обов'язковими на вулицях, на відкритих просторах шкіл і на дитячих майданчиках.
У Португалії повну вакцинацію від коронавірусу пройшли понад 83% населення, що є одним з найвищих показників у світі.
Раніше повідомлялося, що прямі наслідки пандемії коронавірусу в Португалії до кінця липня для державних рахунків склали 4,133 мільярда євро.
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