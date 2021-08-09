ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїна і Таїланд обговорили взаємне визнання COVID-сертифікатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна домовляється з Таїландом про взаємне визнання COVID-сертифікатів
Вчора як голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Таїланд, був запрошений на урочисту вечерю з нагоди прибуття тайської делегації до Києва. Також від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук та представники МЗС
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.
Він зазначив, що з першим після призначення офіційним візитом до України прибув Посол Королівства Таїланду у Польщі та Україні (за сумісництвом) Четафан Максафан. Його супроводжували перший секретар посольства Топонг Сміті та представники консульського відділу.
"Вчора як голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Таїланд, був запрошений на урочисту вечерю з нагоди прибуття тайської делегації до Києва. Також від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук та представники МЗС", - заявив Радуцький.
Він також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання "сертифікатів вакцинації", посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування.
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішане застосування вакцин від COVID-19 виробництва компаній AstraZeneca та Sinovac.
Читайте також: Українці побили допандемійний рекорд відвідуваності Анталії
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2021 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Парад військ і молебень за народ. Як Україна святкуватиме День Незалежності
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"