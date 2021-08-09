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Україна домовляється з Таїландом про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Вчора як голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Таїланд, був запрошений на урочисту вечерю з нагоди прибуття тайської делегації до Києва. Також від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук та представники МЗС
Україна і Таїланд обговорили взаємне визнання COVID-сертифікатів.
Україна домовляється з Таїландом про взаємне визнання COVID-сертифікатів Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.
 
Він зазначив, що з першим після призначення офіційним візитом до України прибув Посол Королівства Таїланду у Польщі та Україні (за сумісництвом) Четафан Максафан. Його супроводжували перший секретар посольства Топонг Сміті та представники консульського відділу.
 
"Вчора як голова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Таїланд, був запрошений на урочисту вечерю з нагоди прибуття тайської делегації до Києва. Також від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук та представники МЗС", - заявив Радуцький.
 
Він також зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання "сертифікатів вакцинації", посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування.
 
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішане застосування вакцин від COVID-19 виробництва компаній AstraZeneca та Sinovac.
 
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08 09 2021 16:36
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