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Українці побили допандемійний рекорд відвідуваності Анталії

Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії
Україна стала єдиною країною, кількість туристів з якої перевищила цього року допандемійний показник відвідуваності Анталії.
Українці побили допандемійний рекорд відвідуваності Анталії Фото: info-turk.ru
Про це повідомляє Turizm Gazetesi. 
 
"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", – йдеться в повідомленні.
 
Загалом із 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 мільйони 978 тисяч 36 туристів, які прибули на 28 тисячах 71 літаку. До пандемії – у рекордний 2019 рік (у період з 10 січня до 30 серпня) – Анталію відвідали 10 млн туристів.
 
Кількість туристів з України зросла на 220%, як порівняти з показником попереднього року, і становить 859 тисяч 157 осіб. У 2019 році з України прибуло 596 тисяч туристів.
 
Так, за кількістю туристів, які приїхали до Анталії, Україна випередила Німеччину і піднялася на друге місце. Частка відвідувачів з України становить 17,6% від загальної кількості.
 
Зазначається, що цьогоріч кінець серпня, який вважається періодом завершення сезону, навпаки став високим сезоном за рівнем відвідуваності та кількістю туристів.
 
Як повідомлялося раніше, у липні в аеропорт Анталії щодня прибувало 70 тисяч туристів. 
 
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08 09 2021 12:09
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