Українці побили допандемійний рекорд відвідуваності Анталії

Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії

Україна стала єдиною країною, кількість туристів з якої перевищила цього року допандемійний показник відвідуваності Анталії.

Про це п овідомляє Turizm Gazetesi.

"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, й стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", – йдеться в повідомленні.

Загалом із 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 мільйони 978 тисяч 36 туристів, які прибули на 28 тисячах 71 літаку. До пандемії – у рекордний 2019 рік (у період з 10 січня до 30 серпня) – Анталію відвідали 10 млн туристів.

Кількість туристів з України зросла на 220%, як порівняти з показником попереднього року, і становить 859 тисяч 157 осіб. У 2019 році з України прибуло 596 тисяч туристів.

Так, за кількістю туристів, які приїхали до Анталії, Україна випередила Німеччину і піднялася на друге місце. Частка відвідувачів з України становить 17,6% від загальної кількості.

Зазначається, що цьогоріч кінець серпня, який вважається періодом завершення сезону, навпаки став високим сезоном за рівнем відвідуваності та кількістю туристів.

Як повідомлялося раніше, у липні в аеропорт Анталії щодня прибувало 70 тисяч туристів.