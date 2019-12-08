ПОЛІТИКА НОВИНИПосольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим є неприйнятним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У посольстві США назвали візит Путіна до Криму неприйнятним
"Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії"
Фото: kremlin.ru
"МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських чиновників до окупованого Криму неприйнятні і є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 10 серпня приїхав в окупований ним Севастополь на шоу байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова, відомого як Хірург.
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