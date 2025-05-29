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У посольстві України спростували скорочення візиту Зеленського до Німеччини

29 травня 2025, 11:57
У посольстві України спростували скорочення візиту Зеленського до Німеччини
джерело president.gov.ua
Інформація про це з’явилась вчора на тлі агресії рф у Сумський області.

Посольство України в Німеччині назвало інформацію такою, що "не відповідає дійсності". 

Про це йдеться повідомленні посольства.

"Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", - заявили там. 

Вчора повідомлялось, що Зеленський достроково завершив візит до Німеччини через загострення ситуації на Сумщині.

 

НімеччинаВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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