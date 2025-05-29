У посольстві України спростували скорочення візиту Зеленського до Німеччини

Інформація про це з’явилась вчора на тлі агресії рф у Сумський області.

Посольство України в Німеччині назвало інформацію такою, що "не відповідає дійсності".

Про це йдеться повідомленні посольства.

"Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", - заявили там.

Вчора повідомлялось, що Зеленський достроково завершив візит до Німеччини через загострення ситуації на Сумщині.