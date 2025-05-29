У посольстві України спростували скорочення візиту Зеленського до Німеччини
Посольство України в Німеччині назвало інформацію такою, що "не відповідає дійсності".
Про це йдеться повідомленні посольства.
"Повідомлення, згідно з якими президент України Володимир Зеленський нібито скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", - заявили там.
Вчора повідомлялось, що Зеленський достроково завершив візит до Німеччини через загострення ситуації на Сумщині.