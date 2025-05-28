Зеленський достроково завершив візит до Німеччини через загострення ситуації на Сумщині

Причиною стали активні наступальні дії російських військ на північному сході України.

Президент України Володимир Зеленський скасував заплановану участь у церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн в німецькому Аахені через загострення ситуації на Сумщині.

Як повідомляє Spiegel з посиланням на джерела, після політичних переговорів у Берліні глава держави мав вирушити до землі Північний Рейн-Вестфалія, але в останній момент ухвалив рішення повернутися безпосередньо до Києва. Причиною стали активні наступальні дії російських військ на північному сході України.

За словами джерел у силових структурах, розгортання ворожих сил біля кордону із Сумською областю викликало серйозне занепокоєння в українському керівництві. Напередодні Сумська ОВА повідомила, що російські війська захопили чотири населені пункти регіону та намагаються створити так звану "буферну зону".

У Берліні Зеленський провів низку зустрічей із керівництвом Німеччини — зокрема з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні на суму 5 млрд євро. Також підписано контракт з компанією Diehl Defence на постачання систем ППО IRIS-T та ракет до них. Загальна вартість контракту становить 2,2 млрд євро, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.